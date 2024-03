Rekruten der Schweizer Armee. (Symbolbild)

In Thun und Jassbach sind 30 Rekrut*innen an einer Magen-Darm-Grippe erkrankt. Der geplante Besuchstag ist abgesagt.

Über 30 Rekruteninnen und Rekruten, die derzeit auf den Waffenplätzen Thun und Jassbach Militärdienst leisten, sind an einer Magen- Darm-Grippe (Gastroenteritis) erkrankt. Sie wurden zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung isoliert und werden medizinisch betreut.

Die betroffenen Rekruten der Panzerschule 21, der Offiziersschule Panzer/Artillerie 22 und der Instandhaltungsschule 43 in Thun sowie der Elektronische Operationen Schule 64 in Jassbach leiden an Magen-Darm-Beschwerden, wie die Armee am Donnerstag mitteilt. Die erkrankten Armeeangehörigen wurden vom Rest der Truppe getrennt und werden durch medizinisches Fachpersonal betreut. Die Magen-Darm-Grippe entwickelt sich meist innerhalb von 48 Stunden mit Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall.

Die für diesen Samstag, 9. März, geplanten Besuchstage der Panzergrenadierbesatzerkompanie, der Panzergrenadiergefechtskompanie und der Panzerstabskompanie der Panzerschule 21 in Thun müssen abgesagt werden. Der Tag der Angehörigen der Elektronische Operationen Schule 64 in Jassbach vom 15.03.2024 findet, Stand heute, regulär statt. Die Sanität der Armee verfolgt die Entwicklung vor Ort und wird allenfalls weitere Massnahmen in Absprache mit den zuständigen Kommandanten ergreifen.

Meist sind Bakterien oder Viren für die Magen-Darm-Entzündung verantwortlich. Oft heilen Magen-Darm-Infektionen mit leicht verdaulicher Ernährung innerhalb von wenigen Tagen von selbst aus.