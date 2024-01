Am Bahnhof Degersheim SG gab es einen tödlichen Unfall. Google Maps

Tragischer Unfall am Bahnhof Degersheim SG: Ein Mann will die Türen seines Zuges öffnen, fällt jedoch vom Perron und wird vom anfahrenden Zug getötet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am heuten Morgen um 0.50 Uhr ist im Bahnhof Degersheim SG ein Mann tödlich verunglückt.

Der 36-Jährige ist zwischen Perron und Zug gefallen, als dieser anfuhr. Mehr anzeigen

Am Bahnhof Degersheim SG gab es am frühen Morgen einen tödlichen Unfall: Wie «Blick» berichtet, will ein Mann um 0.50 Uhr den Zug Richtung Herisau besteigen. Die Türen sind bereits verschlossen: Angeblich versucht der 36-Jährige, sie durch Drücken der Knöpfe noch zu öffnen.

Aus unbekannten Gründen stürzt der Mann in die Spalte zwischen Perron und Zug, als dieser gerade anfährt. Er überrollt den 36-Jährigen, der seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort erliegt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.