37-Jähriger stürzt mit seinem Tesla in Fluss und stirbt

Auf der Strasse sind deutliche Schleuderspuren des verunfallten Fahrzeugs zu sehen. Kapo Zürich

Selbstunfall mit tödlichen Folgen: Ein Autolenker ist in der Nacht auf Montag in Illnau-Effretikon verstorben. Der 37-Jährige hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und landete mit seinem Auto in der Kempt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Selbstunfall in Illnau-Effretikon ist der 37-jährige Lenker eines schwarzen Tesla 3 ums Leben gekommen.

Der Unfall blieb bis zu zwölf Stunden lang unentdeckt.

Die Kapo Zürich sucht nach Zeugen. Mehr anzeigen

Bei einem Selbstunfall mit einem Personenwagen ist in Illnau-Effretikon im Kanton Zürich in der Nacht ein 37-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Unfall hatte sich nach ersten Abklärungen der Kantonspolizei Zürich bereits am Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr ereignet.

Passanten hatten das auf dem Dach liegende Fahrzeug erst am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr entdeckt und gemeldet. Die hinzugezogenen Rettungskräfte haben einen leblosen Mann im Wagen vorgefunden.

Die Kapo Zürich sucht nach Zeugen eines tödlichen Selbstunfalls. Keystone/Walter Bieri

Wie die Behörden mitteilten, sei der Mann in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Gartenzaun kollidiert. Das Fahrzeug durchbrach daraufhin das Gebüsch und stürzte anschliessend rund zwei Meter in die parallel zur Fahrbahn fliessende Kempt. Für die Bergung mussten die Einsatzkräfte Spezialgerät aufbieten, da es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um ein Elektroauto handelte.

Zeugenaufruf der Kantonspolizei

Die Kantonspolizei Zürich bittet in einem offiziellen Aufruf «Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder denen der schwarze Tesla Model 3 vor dem Unfall aufgefallen ist», sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 058 648 61 90.