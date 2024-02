Ein Helikopter der Air-Glaciers brachte den Verunfallten ins Spital nach Sitten, wo der Skitourenfahrer seinen Verletzungen erlegen ist. Symbolbild: Keystone

Tödlicher Unfall im Wallis: Ein 39 Jahre alter Skitourenfahrer ist in der Region Van d’en Haut ausgerutscht und über eine Felswand in die Tiefe gestürzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 5. Februar ist im Wallis ein Skitourenfahrer tödlich verunglückt.

Der 39-Jährige ist laut Kantonspolizei ausgerutscht und über eine Felswand in die Tiefe gestürzt.

Er wurde per Helikopter ins Spital nach Sitten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlegen ist. Mehr anzeigen

Ein 39 Jahre alter Schweizer aus Basel-Stadt, der im Unterwallis seinen Wohnsitz hat, ist am Sonntag, dem 4. Februar, von Les Marécottes über den Col de la Golette zur Dents-du-Midi-Hütte aufgestiegen. Am nächsten Tag setzte er seine Tour in Richtung Van d’en Haut fort.

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt, rutschte der Mann «aus bisher ungeklärten Gründen in einer vereisten Passage aus und stürzte anschliessend über eine Felswand mehrere Meter in die Tiefe».

Das schwerverletzte Opfer wurde vor Ort medizinisch versorgt und per Helikopter ins Spital von Sitten geflogen, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag, heisst es weiter.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Die Kantonspolizei warnt, dass es in den letzten Wochen «zahlreiche Unfälle» gab. Der Grund: «Ein starker Wärmeanstieg, Plusgrade in höheren Lagen und klare Nächte sorgten in der letzten Zeit für spezielle Bedingungen abseits der Pisten und in den Bergen.»

Und: «Je nach Tageszeit und Ausrichtung des Hanges kann der Schnee sehr hart oder vereist sein.» Die Ausrüstung müsse sorgfältig überprüft werden. Ein aufgeladenes Handy und ein externes Ladegerät sollten mitgeführt werden. Professionelle Begleitung helfe, Unfälle zu vermeiden.