SBB-Reisende müssen sich über Ostern erneut auf enge Platzverhältnisse einstellen. (Archivbild) KEYSTONE

Die SBB rechnen über Ostern mit massiv mehr Reisenden auf der Gotthard-Achse. Deswegen werden fast 50 Extrazüge bereitgestellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über Ostern stellen die SBB 49 Extrazüge für Reisen von der Deutschschweiz ins Tessin bereit.

Einzelne übervolle Züge können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Die SBB empfehlen deswegen, Sitzplatzreservationen vorzunehmen. Mehr anzeigen

Über Ostern ins Tessin: Diese Reise dürfte auch dieses Jahr sehr beliebt sein. Die SBB rechnen mit einem Grossandrang über die Feiertage und stellen deswegen gleich 49 Extrazüge bereit.

Rund 49'000 zusätzliche Sitzplätze seien eingeplant, schreiben die SBB am Montagmorgen in einer Mitteilung. Dafür würden regulär eingeplante Züge verlängert. Ein Grossteil der Züge würde über den Gotthard-Basistunnel verkehren, weitere Züge würden über die Panoramastrecke umgeleitet. Ausserdem verkehren am Karfreitag zwei zusätzliche Regionalzüge von Locarno nach Mailand am Karfreitag.

49 zusätzliche Extrazüge entspricht dem höchsten Wert seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020, sagt Reto Schärli von der SBB-Medienstelle auf Anfrage von blue News. «Da die Reisendenzahlen nach dem coronabedingten Einbruch inzwischen wieder eine Rekordhöhe erreicht haben, plant die SBB auch wieder mehr Zusatzzüge und mehr zusätzliche Sitzplätze als in der jüngsten Vergangenheit.»

Sitzplatzreservation empfohlen

Trotz der Aufstockung könne man «nicht ausschliessen, dass es in Einzelfällen oder im Störungsfall zu hohen Frequenzen auf einzelnen Zügen kommen kann», so die SBB weiter. Bilder von überfüllten Zügen Richtung Tessin können also trotz der zahlreichen Extrazüge nicht ausgeschlossen werden.

Die SBB empfehlen deshalb, für alle Verbindungen eine Sitzplatzreservation vorzunehmen.

Deswegen bieten die SBB jetzt auch zusätzlich für alle Züge, die über die Panoramastrecke verkehren, Sparbilette an.