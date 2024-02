Die Kantonspolizei St. Gallen musste am 4. Februar ausrücken, nachdem ein Mann niedergestochen worden war. Symbolbild: KEYSTONE

In Wattwill hat es am Sonntagabend offenbar eine Beziehungstat gegeben: Eine 53-Jährige soll einen 49-Jährigen mit einem Messer getötet haben.

Am gestrigen Sonntagabend ist es in Wattwil SG kurz nach 18 Uhr zu einem Streit gekommen. Dabei wurde ein 49-jähriger Schweizer getötet. Eine 53-jährige Brasilianerin, welche im Toggenburg wohnt, wurde in der Wohnung festgenommen, teilt die Kantonspolizei mit. Sie setzte mutmasslich ein Messer gegen den Mann ein.

Dieser starb trotz Reanimation und schnellem Aufgebot sämtlicher Rettungskräfte in seiner Wohnung. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat ein Strafverfahren eröffnet. Gemäss jetzigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Personen in der Mietwohnung des Opfers. Aus unbekannten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung.

Die ausrückende Kantonspolizei konnte in der Wohnung einen verletzten Mann und eine Frau antreffen. Die Frau wurde festgenommen. Die Reanimation ihres Opfers musste nach 19 Uhr abgebrochen werden.

Die genauen Tatumstände sowie die Beziehung der beiden sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nebst der Staatsanwaltschaft stand die Kantonspolizei St. Gallen mit verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten, der Rettungsdienst, das Institut für Rechtsmedizin sowie die Rega im Einsatz.

Bereits am Samstagabend musste die Kantonspolizei St. Gallen an die gleiche Örtlichkeit ausrücken. Dabei kam zu einem Streit der beiden. Ihnen wurden die rechtlichen Möglichkeiten aufgezeigt. Die Brasilianerin verliess nach dem Gespräch mit den Polizeiangehörigen die Wohnung.