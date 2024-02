Bei einer Frontalkollision in Grône VS ist eine 62-jährige Frau ums Leben gekommen. Keystone

Auf der Route de Poutafontâna in Grône VS ist es am heutigen Montagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Eine 62-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Die Lenkerin verstarb noch am Unfallort. Zwei Personen aus dem anderen PKW wurden ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

Eine 62-jährige Autofahrerin geriet in Grône VS auf die Gegenfahrbahn und wurde bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen getötet. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges seien mit der Ambulanz ins Spital Sitten gebracht worden, teilte die Kantonspolizei Wallis heute weiter mit.

Die verunfallte Lenkerin sei mit ihrem Personenwagen zwischen Brämis VS und Siders VS unterwegs gewesen, ehe ihr Fahrzeug aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Die Lenkerin mit Wohnsitz im Mittelwallis erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer des Einsatzes war die Strasse laut Polizei für jeglichen Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

