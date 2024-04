Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen fanden den Mann unterhalb der Südwand des Mittleren Goggeien. Kantonspolizei St. Gallen

Am Montag ist es am Mittleren Goggeien im Kanton St. Gallen zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Ein 68-jähriger Wanderer stürzte in die Tiefe und konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag ist ein Wanderer am Mittleren Goggeien SG tödlich verunglückt.

Der 68-Jährige war wohl alleine unterwegs, stürzte in die Tiefe und verletzte sich dabei tödlich.

Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

Kurz nach 17.30 Uhr ist bei der kantonalen Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von einem vermissten Berggänger am Mittleren Goggeien eingegangen. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mit. Der Mann sei nach einer Wanderung nicht nach Hause zurück gekehrt.

Die Rega führte einen sofortigen Suchflug durch. Patrouillen der Kapo St. Gallen fanden das Auto des 68-Jährigen auf einem Parkplatz in der Nähe. Kurz darauf wurde der Mann unterhalb der Südwand des Mittleren Goggeien gefunden.

Der im Kanton St. Gallen wohnhafte Schweizer konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Gemäss derzeitigem Ermittlungsstand sei der Mann alleine unterwegs gewesen und stürzte in die Tiefe. Dabei verletzte er sich tödlich.

Der Wanderer wurde von der Rega geborgen. Die Unfallursache wird derzeit noch durch die Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.