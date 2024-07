Das Auto erlitt beim tödlichen Unfall einen Totalschaden. Polizei Basel-Landschaft

Am Montagnachmittag kam es auf der Autostrasse A18 in Aesch BL zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Eine Person wurde tödlich verletzt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Aesch BL ereignete sich am Montag ein tödlicher Unfall.

Eine 75-jährige Autofahrerin kollidierte frontal mit einem Lastwagen.

Sie verstarb noch am Unfallort. Mehr anzeigen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine Autofahrerin von Grellingen BL kommend auf der Autostrasse A18 in Richtung Basel. Aus noch unklaren Gründen geriet sie mit ihrem Fahrzeug über die Sicherheitslinie des einspurig geführten Streckenabschnitts auf die Gegenfahrbahn. In der Folge prallte der blaue Fiat frontal in einen korrekt entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die 75-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Der 21-jährige Lastwagenfahrer stand unter Schock und wurde zur medizinischen Kontrolle durch den Rettungsdienst ins Spital geführt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autostrasse A18 zwischen Angenstein und Ausfahrt Aesch für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet und es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs hat die Polizei Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft eine entsprechende Untersuchung eingeleitet.