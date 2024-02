77-jähriger Wanderer stürzt in die Tiefe und stirbt

Am Mittwoch ist am Sunnighorn ein Mann auf einer Wanderung tödlich verunglückt. Kapo Bern

Ein 77-jähriger Wanderer ist am Mittwochnachmittag am Sunnighorn bei Wimmis BE tödlich verunglückt. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er von einem Alpinwanderweg mehrere Meter in die Tiefe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sunnighorn bei Wimmis BE ist ein 77-jähriger Wanderer tödlich verunglückt.

Er stürzte von einem Alpinwanderweg mehrere Meter in die Tiefe.

Der Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

Die alarmierten Einsatzkräfte lokalisierten im unwegsamen Gelände eine leblose Person, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilt. Sie konnten vor Ort schliesslich nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Neben der Kantonspolizei Bern stand auch ein Team der Rega und ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Die Polizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

we, sda