Mann (79) bringt mit BMW Vordach des Nachbarn zum Einsturz

Ein Senior verlor in einem Wohnquartier die Herrschaft über seinen Wagen. Dieser prallte gegen das Vordach eines Nachbarhauses und landete auf dem Vorplatz. Der Lenker wurde verletzt. Der Sachschaden ist gross.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 79-jähriger Mann hat mit seinem Auto das Vordach des Nachbarhauses zum Einsturz gebracht.

Er musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Senior Brems- und Gaspedal verwechselt haben. Mehr anzeigen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in einem Wohnquartier in Schlossrued AG ein Selbstunfall: Ein 79-Jähriger manövrierte seinen BMW aus einer Hauseinfahrt und verlor dabei die Kontrolle über den Wagen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Das Auto schoss demnach durch den Garten eines Nachbarhauses, brachte dessen Vordach zum Einsturz und kam auf einer Stützmauer verkeilt zum Stillstand.

Eine Ambulanz brachte den Senior verletzt ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden und auch das Vordach wurde stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich gemäss Mitteilung nach ersten Schätzungen auf rund 100'000 Franken. Da Benzin auslief, war ein kleines Aufgebot der Feuerwehr notwendig.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 79-Jährige Brems- und Gaspedal verwechselt haben. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.