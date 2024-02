Diese Menschen sollten ihre verursachten Schäden in Fronarbeit abarbeiten! Das sind ja eh meistens solche die von unseren Sozialleistung und Zuschüssen leben! Würden diese Menschen einer geregelten Arbeit nachgehen kämen sie nicht auf solche Gedanken und Zeit dafür wäre auch nich vorhanden !!

Dumeufle9

In meinen Augen sind diese Leute etwas verwirrt, und haben vollkommen die Orientierung verloren !

Wissen sie überhaupt noch,warum sie demonstrieren ,und sich auf die Strassen kleben ?

Ich mache mir auch Gedanken über das Klima,und die Zukunft meiner Grosskinder.

Aber so geht es einfach nicht !

Wie lange dauert es noch,bis diese "Renovater" merken,dass sie mit jeder weiteren Aktion, immer mehr Leute (ausser eventuell die Grünen) verärgern ,und mit ihren Kleber und Sprühaktionen genau das Gegenteil erreichen, von dem was sie eigentlich wollen ?