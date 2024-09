Tausende Tonnen Fels bedrohen Stadt Luzern – «enormes» Schadenspotenzial

Der Guetschtreppe ist wegen Felssturzgefahr geschlossen. KEYSTONE

Am Gütsch bei Luzern herrscht akute Felssturzgefahr. Das teilt die Stadt mit. Es werden Sofortmassnahmen ergriffen.

zis Sven Ziegler

Der Fels am Gütsch in Luzern zeigt besorgniserregende Anzeichen von Bewegung, was die Stadt zu sofortigen Massnahmen zwingt. Am Freitagmorgen gab die Stadt bekannt, dass wegen der akuten Felssturzgefahr im Gebiet Gütsch umgehend Sofortmassnahmen getroffen wurden.

Wie die Verantwortlichen an einer Medienkonferenz mitteilen, seien tausende Tonnen Fels instabil. Der Fels könne jederzeit ohne Vorwarnung abstürzen.

Der Fels sei rund 5500 Kubikmeter gross. Die Anwohnenden des Gefährdungsgebiets wurden am Donnerstagabend informiert und haben nur noch eingeschränkt Zugang zu ihren Häusern, teilte die Stadt mit.

Umfassendes Sanierungskonzept

Die Felsmasse gefährdet den Gütschweg, das Portal des Gütschtunnels der SBB sowie talseitige Parkplätze. Die Felsmasse könnte auf das Portal des Gütschbahntunnels stürzen.

Ein automatisches Überwachungs- und Alarmierungssystem sei installiert worden. Bei Alarm wird die SBB-Linie automatisch gesperrt. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden dann mit Warnleuchten und -hörnern auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Das Schadenspotenzial sei «enorm», so die Verantwortlichen.

Sobald die akute Gefahr vorüber ist, soll ein umfassendes Sanierungskonzept erstellt werden, um die Stabilität des Felsens langfristig zu gewährleisten.

Bereits in der Vergangenheit gab es im Gebiet Gütsch Probleme mit der Felssturzgefahr. Im Januar 2016 mussten aufgrund einer bewegten Felsplatte 125 Bewohner eines Hochhauses in Sicherheit gebracht werden. Eine Überwachungsanlage in der Felswand hatte mitten in der Nacht Alarm ausgelöst. Der zuständige Geologe erklärte damals, dass man vom Schlimmsten ausgehen musste. Zeugen berichteten von einem Donnergrollen.