Es droht Stau im Pendlerverkehr: Im viel befahrenen Vororts-Bahnhof in Zürich Altstetten ist der Zugverkehr eingeschränkt. SBB

Eine Störung schränkt den Zugverkehr in Zürich Altstetten ein. Es komme zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Die Einschränkungen dauern ungefähr bis 17.30 Uhr.

Am Bahnhof Altstetten ZH ist der Bahnverkehr eingeschränkt. Durch den Zürcher Bahnhof rollen diverse S-Bahn-Linien wie auch Züge des Fernverkehrs. Es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.

Die Ursache der Störung geben die SBB nicht an. Sie soll aber ca. um 17.30 Uhr behoben sein. Trotzdem drohen dem abendlichen Pendlerverkehr einige Schwierigkeiten.

Der Zwischenfall erinnert an den Lok-Brand an gleicher Stelle, der den Bahnverkehr an zwei Tagen massiv behinderte.