Die Tamoil-Tankstelle an der Via San Gottardo in Balerna TI ist am Montag von zwei Männern überfallen worden. Ti-Press

In Balerna TI haben zwei maskierte Männer am Montagmorgen eine Tankstelle überfallen. Anschliessend flüchteten die Täter in einem Auto mit italienischem Kennzeichen. Ein Angestellter wurde leicht verletzt.

Zwei maskierte Männer haben am Montagmorgen eine Tankstelle an der Via San Gottardo in Balerna TI überfallen. Sie bedrohten einen Angestellten mit einer Waffe und zwangen ihn zur Herausgabe von Geld, wie die Tessiner Kantonspolizei am Montag mitteilt.

Anschliessend flüchteten die Täter in einem Auto mit italienischem Kennzeichen und zwei weiteren Personen an Bord.

Bei einem kurzen Handgemenge erlitt ein Angestellter eine leichte Wunde am Kopf. Die Fahndung nach den Tätern wurde sofort eingeleitet, verlief die zunächst aber erfolglos.

An der Fahndung beteiligten sich Beamte der Kantonspolizei sowie zur Unterstützung die Gemeindepolizei Chiasso und der Eidgenössische Zoll- und Grenzschutzdienst (EZV). Zeugen des Überfalls werden gesucht.

SDA/dmu