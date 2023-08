Sergei Aschwanden und Saïda Keller-Messahli Sergei Aschwanden, Waadtländer PLR-Abgeordneter, posiert mit den Unterschriftenboxen während der Unterschriftenhinterlegung für die Waadtländer Initiative 1 % für den Sport am Donnerstag, 4. August 2022 in Lausanne. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE Saïda Keller-Messahli, Präsidentin des Forum für einen fortschrittlichen Islam. (Archiv) Bild: Christian Beutler/KEYSTONE Sergei Aschwanden und Saïda Keller-Messahli Sergei Aschwanden, Waadtländer PLR-Abgeordneter, posiert mit den Unterschriftenboxen während der Unterschriftenhinterlegung für die Waadtländer Initiative 1 % für den Sport am Donnerstag, 4. August 2022 in Lausanne. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE Saïda Keller-Messahli, Präsidentin des Forum für einen fortschrittlichen Islam. (Archiv) Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Die Essayistin und Gründerin des Forums für einen progressiven Islam, Saida Keller-Messahli, kandidiert im Kanton Zürich für den Nationalrat. Dasselbe tut im Kanton Waadt der Judo-Europameister und Olympia-Bronzemedaillengewinner Sergei Aschwanden.

Keller-Messahli bestätigte auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) eine entsprechende Meldung des «Sonntagsblick». Sie kandidiert auf einer Liste mit dem Namen «Ethische Unternehmer:innen und Führungskräfte».

Aschwanden gehört der FDP an und sitzt im Waadtländer Grossen Rat. In einem Interview mit der «Sonntagszeitung» sagte Aschwanden, er fühle sich als atypischer Politiker, weil er sich auf Tourismus- und Sportpolitik konzentriere. «Ich meine aber, dass es in der Politik immer mehr Spezialisten braucht.»

