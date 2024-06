Evakuierte Anwohnerin im Misox: «Aus dem Badezimmer sah ich die Gerölllawine auf mich zukommen» Seit 30 Jahren lebt Nadia Scarpetta mit ihrer Familie im Weiler Sorte. Die Gerölllawine, die Freitagabend im Misox niederging, verschonte auch ihren Besitz nicht. blue News berichtet sie über das Unglück und wie es jetzt für sie weitergeht. 26.06.2024

Seit 30 Jahren lebt Nadia Scarpetta mit ihrer Familie im Weiler Sorte. Die Gerölllawine, die Freitagabend im Misox niederging, verschonte auch ihren Besitz nicht. Mit blue News spricht sie über das Unglück.

C. Thumshirn, N. Agostini Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unwetterartige Gewitter haben am vergangenen Wochenende das Bündner Südtal Misox schwer verwüstet.

Besonders hart getroffen wurde der Weiler Sorte in der Gemeinde Lostallo GR: Ein Murgang hat das Dörfchen komplett verwüstet.

blue News konnte das Gebiet besuchen und mit Nadia Scarpetta sprechen, die in der Unwetternacht zusammen mit ihren Mann aus der Gefahrenzone evakuiert wurde. Mehr anzeigen

«Ich hörte ein lautes Geräusch und schaute aus dem Badezimmerfenster. Als ich das Wasser und den Schlamm sah, sagte ich zu meinem Mann nur: Wir müssen ruhig bleiben, hier passiert etwas sehr Schlimmes», schildert Nadia Scarpetta blue News.

Das Haus der evakuierte Anwohnerin im Misox nach der Gerölllawine Am Haus der Familie Scarpetta in Sorte zeichnet sich die Höhe der Gerölllawine ab. Wasser und Schlamm sammelten sich im ganzen Gebäude, der Keller überflutete. Bild: Nadia Scarpetta Die Garage wurde von der Gerölllawine komplett weggerissen. Bild: Nadia Scarpetta Das Familienauto in der Garage wurde ebenfalls Opfer des Murgangs und landete Meter entfernt vom eigentlichen Abstellplatz. Bild: Nadia Scarpetta Wie gross der Schaden am Anwesen ist, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Bild: Nadia Scarpetta

«Wir hatten Angst, wussten nicht, was tun»

Rettungskräfte evakuieren das Paar nach dem Murgang in Lostallo GR am Freitagabend und bringen es in Sicherheit.

Von der Achterbahnfahrt ihrer Gefühle während des Unglücks und wie es jetzt für sie und ihren Mann weitergeht, berichtet Nadia Scarpetta im blue News-Videointerview.