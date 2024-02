Schaffhauser Kinder (7, 4) büxen aus – und tauchen in Basel auf

Die Schaffhauser Polizei suchte nach zwei Kindern – gefunden wurden sie in Basel. (Symbolbild) sda

Eine grosse Suchaktion nach zwei Schaffhauser Kindern endet mit einem Happy End. Die Kinder tauchten in Basel auf. Sie wollten ihre Mutter besuchen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Schaffhausen büxten zwei Kinder aus.

Sie wurden in Basel gefunden.

Die beiden wollten zu ihrer Mutter nach Deutschland. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Schaffhausen suchte am Mittwochnachmittag einen 7-jährigen Jungen und seine kleine 4-jährige Schwester. Die beiden waren von ihrem Wohnort in der Stadt Schaffhausen ausgebüxt.

In der Folge wurde eine grosse Suchaktion mit Beteiligung der Transportpolizei und der Kantonspolizei Zürich eingeleitet. Auch wurden weitere Polizeibehörden über das Verschwinden der beiden Kinder informiert.

Um 22:15 Uhr am Mittwochabend konnte eine Patrouille der Kantonspolizei Basel-Stadt die beiden Geschwister in Allschwil BS antreffen und in der Folge wieder in elterliche Obhut geben. Wie sich herausstellte, hatten die Kinder sich selbständig auf den Weg zu ihrer Mutter gemacht, die in Deutschland lebt.