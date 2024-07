Das Auto überschlug sich in einem Wiesenbord. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Am Donnerstag ist es in Rehetobel AR zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Die 59-jährige Autolenkerin wurde verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Rehetobel AR hat sich am Donnerstag ein Selbstunfall ereignet.

Eine 59-jährige Autofahrerin geriet über den Strassenrand. Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Frau wurde mittelschwer verletzt. Mehr anzeigen

Um 15.15 Uhr fuhr am Donnerstag in Rehetobel AR eine 59-jährige Automobilistin auf der St. Gallerstrasse abwärts in Richtung Speicherschwendi. Bei der Örtlichkeit Midegg geriet die Lenkerin ausgangs einer langgezogenen Linkskurve über den rechten Strassenrand hinaus. Das schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung.

Demnach überschlug sich das Fahrzeug im angrenzenden Wiesenbord und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin verletzte sich dabei mittelschwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Spital überführt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Dieses wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die aufgebotene Pikettgarage abtransportiert.