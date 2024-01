Auf der Raststätte Grauholz der A1 ist ein Kleinkind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. (Symbolbild) sda

Auf der Raststätte Grauholz an der A1 ist ein Kleinkind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen musste ins Spital gebracht werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Auto auf der Raststätte Grauholz ein Kleinkind erfasst.

Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital.

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Mehr anzeigen

Auf der Raststätte Grauholz an der A1 (Gemeinde Ittigen, BE) ist ein Kleinkind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das Mädchen musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt.

A1/Raststätte Grauholz: Kleinkind bei Unfall schwer verletzthttps://t.co/Zx8grey6Xb — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) January 3, 2024

Der Unfall habe sich demnach bereits am Dienstag, 2. Januar in den Abendstunden ereignet. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Auto auf dem Rastplatz unterwegs, als das Mädchen aus noch zu klärenden Gründen durch das Auto erfasst wurde.

Das Kind sei vor Ort medizinisch versorgt und danach in ins Spital gebracht worden. Über die Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Hergang sei derzeit Gegenstand eingehender Abklärungen.