Ein Fahrzeug hat am Mittwochmorgen im Schöneichtunnel in Zürich Feuer gefangen. Der Schöneich- und der Milchbucktunnel mussten in beiden Richtungen gesperrt werden. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen.

Der Brand wurde gegen 7.15 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher der Kantonspolizei eine Meldung von «20 Minuten» bestätigte. Der Brand konnte zwar rasch gelöscht werden, doch die Sperrung dauert noch an. Verletzt wurde niemand.

