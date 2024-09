Das Auto kippt und bleibt im Gebüsch stecken. Kapo GR

Am Dienstagnachmittag kippt ein Auto mit zwei Kindern und rollt in Richtung des Flusses Albula. Die Kinder bleiben unverletzt.

Am Dienstagnachmittag ist ein mit zwei Kindern besetztes Auto in Surava von einem Parkplatz in Richtung des Flusses Albula davongerollt. Das Auto kippte und wurde von Gebüsch aufgehalten.

Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, bereitete eine 44-Jährige am Dienstag um 17.10 Uhr in Surava ihr Auto zur Abfahrt vor. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden verliess sie dieses jedoch, um sich um die bereits im Auto wartenden 6- und 8-Jährigen Kinder zu kümmern. Dabei begann das am Parkplatzrand abgestellte Fahrzeug in Richtung des Flusses Albula zu rollen.

Nach einer kurzen Rollphase kippte es in der abfallenden Böschung und wurde von Gebüsch aufgehalten. Die Kinder konnten noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Auto befreit werden.

Aufgrund der Erstmeldung standen sowohl ein Team der Rettung Mittelbünden als auch eines der Rega im Einsatz. Die medizinische Überprüfung der Kinder vor Ort ergab, dass sie sich glücklicherweise nicht verletzt hatten.