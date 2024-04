Das Auto überschlug sich nach der Kollision mit dem Postauto. Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden

In Speicher AR ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Auto und dem Postauto gekommen. Dabei wurde der Autofahrer verletzt.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Speicher AR kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit einem Postauto.

Dabei überschlug sich ein Auto.

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Mehr anzeigen

In Speicher überschlug sich am Mittwoch ein Auto nach einer Kollision mit einem Postauto. Wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden schreibt, lenkte ein 88-jähriger Autofahrer sein Auto kurz vor 17 Uhr von Speicherschwendi auf der Haldenstrasse in Richtung Speicher.

In einer engen Rechtskurve kam es mit dem zur selben Zeit in die Gegenrichtung fahrenden Postauto zur Streifkollision. Das Auto wurde zur Seite geschlagen und geriet auf die rechtsseitige, steil ansteigende Böschung. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Autofahrer erlitt eher leichte Verletzungen. Er wurde durch die aufgebotenen Feuerwehren Speicher und Teufen/Bühler/Gais aus dem Auto geborgen und anschliessend durch den Rettungsdienst ins Spital überführt.

Die 51-jährige Postautofahrerin und die Fahrgäste blieben unverletzt. Über die Dauer der Rettungsmassnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Haldenstrasse für den Verkehr bis 19.30 Uhr gesperrt.