Zugstrecke nach Italien wird monatelang komplett gesperrt

Zahlreiche Züge zwischen der Schweiz und Italien fallen diesen Sommer aus. sda

Im Sommer 2024 stehen auf der Simplon-Achse umfangreiche Bauarbeiten an. Das hat auch konkrete Auswirkungen auf die Schweizer Touristen.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Sommer 2024 stehen auf der Simplon-Achse umfangreiche Bauarbeiten an.

Die Strecke wird monatelang komplett gesperrt.

Reisende müssen mit deutlich längeren Reisezeiten rechnen. Mehr anzeigen

Im Sommer 2024 führen die italienischen Staatsbahnen umfangreiche Bauarbeiten auf der Simplon-Achse durch. Das hat grosse Auswirkungen. Wie die SBB am Donnerstag mitteilen, wird die Strecke zwischen Domodossola und Mailand im Sommer komplett dicht gemacht.

Der betroffene Abschnitt zwischen Arona und Stresa wird vom 9. Juni bis zum 8. September 2024 gesperrt. Die EC-Züge verkehren daher nicht zwischen Domodossola und Mailand. Trenitalia setzt zwischen Domodossola und Mailand Ersatzbusse ein, was mit längeren Fahrzeiten und weniger Sitzplätze verbunden ist.

Die Strecke Brig–Domodossola ist auf dem Abschnitt Iselle–Domodossola vom 9. bis 30. August 2024 gesperrt. Es verkehren Shuttlezüge zwischen Brig und Iselle sowie Ersatzbusse zwischen Iselle und Domodossola bzw. zwischen Domodossola und Milano. Auch hier verlängert sich die Fahrzeit und es stehen weniger Sitzplätze zu Verfügung.

Online-Fahrplan wird angepasst

Auf der Strecke von Basel über Bern nach Mailand und auf der Strecke von Genf über Brig nach Mailand fällt das ganze Jahr über von Montag bis Freitag in beiden Richtungen jeweils ein Zug aus. Unter der Woche verkehren weiterhin täglich sechs Züge in jede Richtung, und am Wochenende bleibt das Angebot mit acht Zügen unverändert.

Das Ziel der SBB ist es laut der Mitteilung, den Kunden aus der Westschweiz auch während der Streckensperrung weiterhin direkte Verbindungen nach Mailand anzubieten. Die SBB und Trenitalia werden vom 9. Juni bis zum 8. September 2024 zwischen Genf und Mailand (mit Zwischenstopp in Lausanne) dreimal täglich in beiden Richtungen zusätzliche Busverbindungen als Bahnersatz anbieten. Eine Reservierung ist erforderlich und die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Ab Mitte Mai sind im Online-Fahrplan alle Verbindungen der Ersatzbusse ersichtlich. Zudem wird der Online-Fahrplan auch alle anderen Varianten, um diesen Sommer nach Italien zu reisen, aufzeigen, beispielsweise die Alternativroute via Zürich HB.

Reisende müssen damit rechnen, dass sich die Reisezeit um mindestens eine Stunde verlängert.