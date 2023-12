10.14 Uhr

An einigen Orten in der Schweiz ist noch nie so früh so viel Neuschnee gemessen worden, wie in den vergangenen Stunden. Den Rekord gebrochen haben etwa Elm GL mit 48 Zentimeter am gestrigen Morgen, Chur mit 28 Zentimeter und Zürich Fluntern mit 26 Zentimeter.

Das teilte der private Wetter-Dienst Meteonews mit. Im Flachland gab es ausserdem stellenweise eine bitterkalte Nacht. In Zürich-Kloten sank die Temperatur gemäss Meteonews auf Minus 12,9 Grad. So kalt sei es zuletzt am 14. Februar 2021 gewesen.

Im Flachland war es stellenweise eine bitterkalte Nacht. In Zürich-Kloten sank die Temperatur auf –12.9 Grad, so kalt war es hier letztmals am 14. Februar 2021. Tiefste Temperatur im Messnetz ist –22.9 Grad (Buffalora). Aktuelle Messwerte -> https://t.co/cmiKXIn2fB (me) pic.twitter.com/C8LJipD5vq — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) December 3, 2023

Tiefste Temperatur im Messnetz seien die Minus 22,9 Grad in Buffalora in der Gemeinde GR gewesen. Samedan GR und La Brévine NE kamen ebenfalls auf über minus 20 Grad (-21,1 respektive -20,6 Grad).