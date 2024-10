SBB-Chaos zwischen Zürich und Olten geht weiter

TeleM1

Und es geht weiter mit dem Zug-Chaos in der Schweiz. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Brugg und Aarau ist unterbrochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Dietikon ZH kam es am Donnerstagmorgen zu massiven Zugausfällen, wodurch Hunderte Pendler strandeten.

Jetzt geht das Zug-Chaos weiter: Ein Güterzug entgleiste in Wildegg AG, was den Bahnverkehr zwischen Brugg und Aarau unterbricht.

Dies führt zu Verspätungen, Zugausfällen sowie Umleitungen führte. Mehr anzeigen

Heute ist für Reisende mit der SBB wirklich ein Pech-Tag. Am Donnerstagmorgen kam es in Dietikon ZH zu Zugausfällen, wodurch Hunderte Pendler an Bahnhöfen strandeten. Der Ausfall betraf mehrere Verbindungen und sorgte für erhebliche Verzögerungen. Jetzt geht das Zug-Chaos weiter.

In Wildegg AG ist ein Güterzug entgleist. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Brugg und Aarau ist deswegen im Moment unterbrochen. Betroffen sind laut der SBB die Linien IR16, RE12 und die S29. Es kommt zu Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen.

Unterbruch Brugg AG - Rupperswil: 03.10.2024 14:32 - 17:32



Der Bahnverkehr auf der Strecke Brugg AG - Aarau ist zwischen Brugg AG und Rupperswil unterbrochen.

Der Grund dafür ist eine Entgleisung.

Die Einschränkung dauert bis 04.10.2024, zirka 01:30.… https://t.co/CyLko8seEJ — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) October 3, 2024

Wie «20 Mintuen» schreibt, dauern die Unterbrechung voraussichtlich bis tief in die Nacht. Für Reisende, die zwischen den Bahnhöfen Rupperswil und Brugg beziehungsweise Brugg Campus unterwegs sind, stehen Ersatzbusse zur Verfügung. Fahrgäste sollten sich auf längere Reisezeiten einstellen.

Laut Informationen von TeleM1 wurde bei der Entgleisung niemand verletzt.