Baselbieter Männer erhalten Mafia-Todesdrohungen

Nachrichten wie diese haben die Betroffenen auf Whatsapp erhalten. Screenshot Cybercrimepolice

Nachdem sie einen Link auf einem Escort-Anzeigenportal angeklickt hatten, erhielten mehrere Personen Todesdrohungen auf Whatsapp. Die Baselbieter Polizei warnt auf Facebook vor der Betrugsmasche.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Baselbieter Polizei warnt auf Facebook vor einer Betrugsmasche.

Männer erhalten Todesdrohungen auf Whatsapp, nachdem sie einen Linke auf Escort-Anzeigenportalen angeklickt haben.

Im August 2022 warnte die Polizei erstmals davor, seither haben sich bereits 1291 Betroffene gemeldet. Mehr anzeigen

«Sie wissen, wie es mit der Mafia hier funktioniert. Wenn Sie nicht möchten, dass dies bei Ihnen und Ihrer Familie zu einem persönlichen Problem wird, wäre es am besten, wenn wir eine Einigung erzielen.» Die Nachricht, die mehrere Männer aus dem Kanton Baselland in den vergangenen Tagen auf Whatsapp erhalten haben, liest sich wie aus einem schlechten Mafia-Film.

Die Baselbieter Polizei warnt in einem Facebook-Post vor der Betrugsmaschen. Demnach würden die Betroffenen nach dem Anklicken eines Links auf Escort-Anzeigenportalen mit dem Tod bedroht.

Klicke ein Nutzer mit dem Smartphone auf den Link, so schicke sein Smartphone eine automatische Whatsapp-Nachricht an das Portal. Zunächst geschehe nichts. Allerdings wird dadurch die Handynummer des Nutzers an den Erpresser übermittelt.

1291 Betroffene haben sich gemeldet

In der Folge erhalten die Nutzer üble Drohnachrichten sowohl in Textform als auch als Video. Auf der Website «Cybercrimepolice» der Zürcher Kantonspolizei ist das Vorgehen der Erpresser detailliert beschrieben.

Die Masche ist nicht ganz neu. Im August 2022 warnte die Polizei erstmals davor, seither haben sich bereits 1291 Betroffene gemeldet. Wer eine Drohung erhalte, solle laut Polizei auf keinen Fall Geld bezahlen, nicht mit dem Erpresser kommunizieren und diesen bei Whatsapp melden.