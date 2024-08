Die Behörden informieren am Nachmittag. (Symbolbild) sda

Nach dem Tötungsdelikt von Basel in der vergangenen Wochen erklären sich die Behörden um 14 Uhr gegenüber den Medien. blue News zeigt die Medienkonferenz live.

Nach einer eintägigen Flucht hat die Polizei am Freitagnachmittag den Tatverdächtigen im Tötungsdelikt von Basel festgenommen. Der 32-Jährige war auf einem unbegleiteten Freigang.

Der festgenommene Schweizer wird «dringend» verdächtigt, am Donnerstag am Nasenweg im Basler Breite-Quartier in einem Mehrfamilienhaus eine 75-jährige Frau getötet zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gemäss Mitteilung den genauen Tathergang.

Die Festnahme erfolgte um etwa 14.30 Uhr nach einem Hinweis einer Drittperson am Unteren Rheinweg, wie es weiter hiess. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen Wiederholungstäter, der sich in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel befand. Der an Schizophrenie leidende Mann hatte bereits am 3. November 2014 im selben Quartier zwei Frauen erstochen und einen betagten Mann mit einem Messer schwer verletzt. Er wurde damals noch am Tatort festgenommen.

Nach der Tat stellen sich viele Fragen. Weshalb durfte der Mann alleine unterwegs sein? Wer beurteilte das Gefahrenpotenzial des Mannes?

Ab 14 Uhr stellen sich die Verantwortlichen den Fragen der Medien. An der Medienkonferenz nehmen teil: Stephanie Eymann, Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements, Lukas Engelberger, Vorsteher des Gesundheitsdepartements, Sabine Uhlmann, Leiterin des kantonalen Straf- und Massnahmenvollzugs, Michael Rolaz, CEO der UPK, und Henning Hachtel, Direktor der Klinik für Forensik der UPK.

