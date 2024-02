Ein Bauarbeiter starb bei Aushubarbeiten. (Symbolbild) Florian Gaertner/dpa

In Solothurn wurde bei einem Unfall am Donnerstagmorgen ein Arbeiter tödlich verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einer Baustelle in Solothurn kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Unfall.

Ein Bauarbeiter starb bei Aushubarbeiten.

Am Donnerstag kurz nach 10 Uhr, ging bei der Kantonalen Alarmzentrale die Meldung ein, dass sich auf einer Baustelle an der Wildbachstrasse in Solothurn ein Arbeitsunfall ereignet habe. Nach ersten Erkennntissen waren Bauarbeiter mit Aushubarbeiten beschäftigt, als ein 49-jähriger Bauarbeiter aus noch zu klärenden Gründen verunfallte.

Dabei erlitt er schwere Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch auf der Unfallstelle. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Die Wildbachstrasse musste aufgrund dieses Ereignisses im Bereich des Unfallortes gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Nebst mehreren Patrouillen der Stadt- und Kantonspolizei Solothurn standen der Rettungsdienst, die Feuerwehr Solothurn, die Suva, ein Care Team sowie die Staatsanwaltschaft und ein Bestattungsunternehmen im Einsatz.