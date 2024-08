Die Luzerner Polizei rückte am Mittwochabend aus. (Symbolbild) sda

In Ufhusen LU ist am Mittwochabend ein Bauer tödlich verunglückt. Er überschlug sich mehrfach in seinem Fahrzeug.

zis Sven Ziegler

Am Mittwochabend ist es in Ufhusen LU zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Ein Landwirt begab sich am Mittwoch um etwa 20.15 Uhr mit seinem Fahrzeug und einem angekoppelten Anhänger in Ufhusen zu einer nahegelegenen Weide. Aus noch ungeklärten Gründen geriet die Fahrzeugkombination auf der steil abfallenden Wiese ins Rutschen und überschlug sich mehrfach.

Der 35-jährige Mann verletzte sich dabei derart schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.Im Einsatz standen ein Rettungshelikopter sowie Angehörige der Feuerwehr Willisau und der Notfallseelsorge / Careteam Luzern.