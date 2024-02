Seit Anfang Jahr ist Bundesrat Beat Jans für das Asylwesen zuständig. Am Dienstag besucht der Justizminister das Bundesasylzentrum in Chiasso TI: Und gab eine Reihe von Änderungen im Asylwesen bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundesrat und Justizminister Beat Jans besucht am Dienstag das Bundesasylzentrum in Chiasso TI.

Vor Ort wird sich der Bundesrat mit Vertreterinnen und Vertretern des Kantons Tessin und der Gemeinden Chiasso, Novazzano und Balerna austauschen.

Im Anschluss ist eine Medienkonferenz angesetzt.

Er will das Vorgehen gegen kriminelle Asylsuchende verschärfen. Und er will die Zahl aussichtsloser Asylgesuche senken: mit einem Ausbau der 24-Stunden-Schnellverfahren und einem Gesuchsstopp an Wochenenden.

Der neue Bundesrat und Justizminister Beat Jans hat am Dienstag in Chiasso diese und weitere Massnahmen bekanntgegeben, um das Asylsystem zu entlasten.

Die Reformen im Asylbereich kündigte Jans nach dem Besuch des Bundesasylzentrums in der Tessiner Gemeinde vor den Medien an. Er will die angespannte Situation in den Asylzentren mit verschiedenen Massnahmen entschärfen. Entscheiden darüber wird zunächst der Gesamtbundesrat, danach das Parlament.

Blitzverfahren sollen ausgebaut werden

Jans schlägt vor, die 24-Stunden-Verfahren, die in den vergangenen Monaten im Bundesasylzentrum Zürich getestet wurden, bis Ende April 2024 auf alle Bundesasylzentren mit Verfahrensfunktion auszuweiten. Damit soll die Zahl aussichtsloser Asylgesuche gesenkt werden. Diese Verfahren gelten für Menschen aus Nordafrika, die nur geringe Chancen auf Asyl haben.

Um dem Missbrauch der Asylstrukturen entgegenzuwirken, sollen Asylgesuche zudem künftig nur noch unter der Woche eingereicht werden können. Kriminelle Asylsuchende sollen ausserdem härter angepackt werden.

Auch Baume-Schneider reiste schon nach Chiasso

Chiasso machte im vergangenen Jahr mehrfach wegen der Zustände im dortigen Bundesasylzentrum Schlagzeilen. Lokale und kantonale Behörden fordern Verbesserungen. Im September 2023 besuchte die damalige Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider Chiasso, um sich ein Bild von der Lage im Südkanton zu machen.

Der Basler Beat Jans ist seit Anfang Jahr Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Archivbild: Keystone

Nun reiste auch ihr Nachfolger Beat Jans nach Chiasso. Der SP-Politiker tauschte sich dort mit Vertreterinnen und Vertretern von kommunalen und kantonalen Behörden aus.