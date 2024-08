Der Mann war auf dem Mont Vélan unterwegs. Kapo VS

Im Wallis ist ein Bergsteiger in den Tod gestürzt. Zuvor hat er noch mit seiner Frau telefoniert.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Wallis ist ein Bergsteiger in den Tod gestürzt.

Zuvor hat er noch mit seiner Frau telefoniert. Mehr anzeigen

Tödliches Bergunglück im Kanton Wallis. Ein Bergsteiger stürzte am Dienstag am Mont Vélan in den Tod, das teilt die Polizei mit.

Der Franzose (42) bestieg am Morgen den Mont Vélan und informierte um zehn Uhr seine Frau über seine Ankunft auf dem Gipfel. Beim anschliessenden Abstieg stürzte der Bergsteiger offenbar am Hannibalgrat ab.

Seine Ehefrau informiert die französische Gendarmerie, als sich der Bergsteiger am Nachmittag nicht bei ihr meldete. Die Kantonspolizei Wallis und die Kantonale Walliser Rettungsorganisation wurden benachrichtigt. Umgehend leiteten sie Suchmassnahmen aus der Luft sowie technische Abklärungen ein.

Am Mittwoch wurde der leblose Körper entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.