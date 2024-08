Für die Bergsteigerin kam jede Hilfe zu spät. Kapo VS

Beim Aufstieg auf den Dom ist eine Bergsteigerin am Montag in den Tod gestürzt. Die Alpinistin ist rund 250 Meter in die Tiefe gefallen.

Im Walliser Mattertal ist am Montag eine Bergsteigerin beim Aufstieg zum Dom in den Tod gestürzt. Die formelle Identifikation des Opfers ist noch im Gange.

Die Bergsteigerin stürzte am Montag gegen 10.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen 250 Meter in die Tiefe, als sie zusammen mit einer anderen Person den Dom über den Festigrat im Wallis bestieg. Die Zweierseilschaft befand sich auf einer Höhe von rund 4000 Metern über Meer, als das Unglück geschah, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Der Begleiter des Opfers alarmierte sofort die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

