Hut ab! Die wenigsten die so plötzlich zu Millionen kommen reagieren so besonnen, ich mag ihm dieses Gewinn von Herzen gönnen!

jjfsdkfklsfjs

Nach einer Schenkung an meinen Sohn hätte ich mehr als die Hälfte in ein Kinderheim, Waisenhaus oder ein eigenes Entwicklungsprojekt in Afrika, Indien oder Pakistan investiert. Es gibt schon zu viele egoistische Menschen, die zu "unverdientem" Reichtum kommen und damit meine ich nicht nur Lottogewinner (Erbschaftssteuer)! Am Ende der Reise zählt nur die Gesundheit und unserer Fussabdruck, den wir hinterlassen!