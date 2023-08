Bundespräsident Alain Berset auf einem Love Mobile während der Street Parade in Zürich, am 12. August 2023. Angereist ist er im Super Puma der Schweizer Luftwaffe. Bild: Severin Bigler/Keystone

Bundespräsident Alain Berset nutzt als Flugfan und Hobby-Pilot gerne Flugmittel diverser Art. Für die Anreise zur Street Parade in Zürich wählte er letztes Wochenende den Super-Puma-Helikopter der Schweizer Luftwaffe.

Bundespräsident Alain Berset reist gerne auf dem Luftweg – auch in seiner Freizeit als Hobby-Pilot. Letztes Jahr löste er damit einen Luftwaffeneinsatz aus, als er in einem gemieteten Privatflugzeug in Frankreich unterwegs war. Ein Missverständnis in der Kommunikation brachte die französische Luftpolizei auf den Plan. Erst nach einer Identitätskontrolle durfte er weiterfliegen.

Für seine Anreise aus dem Kanton Freiburg zur Street Parade in Zürich nutzte Berset vergangenes Wochenende lieber gleich die Helikopterdienste der Schweizer Luftwaffe. Wie sein Departement auf Anfrage des Onlineportals «Nebelspalter» bestätigte, liess sich Berset mit einem Super-Puma-Helikopter zu dem Anlass fliegen. Mit in dem Heli sassen demnach zwei Personen aus seinem Stab sowie eine Person «aus seinem privaten Umfeld».

Eine Flugstunde mit dem Super Puma, der von speziell ausgebildeten Piloten geflogen wird und normalerweise zum Materialtransport in Katastrophengebieten eingesetzt wird, kostet gemäss Gebührenverordnung des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 10'900 Franken an Steuergeldern.