«Es geht im Gesundheitsbereich überall in die falsche Richtung»

Die Krankenkassen erhöhen die Prämien 2024 um acht bis neun Prozent. Gesundheitsminister Alain Berset kritisiert das «Kartell des Schweigens» aus Kantonen und Interessenverbänden. Alle würden sich gegenseitig helfen, kostendämpfende Reformen zu verhindern, «weil jeder sein Stück vom 45-Milliarden-Kuchen verteidigt.»

Die Gesundheitskosten seien bereits im laufenden Jahr höher ausgefallen als erwartet, sagt der auf Dezember zurücktretende Bundesrat Alain Berset in einem Interview mit Tamedia. Zudem hätten die Krankenversicherer letztes Jahr auch 1,8 Milliarden Franken an den Finanzmärkten verloren. «Es geht überall in die falsche Richtung.» Die Krankenkassen sprechen deswegen von einem Prämienanstieg von acht bis neun Prozent für das Jahr 2024.

Der Gesundheitsminister kritisiert die Kantone und die Interessenverbände im Gesundheitsbereich: Die Situation bei der Prämienverbilligung sei unbefriedigend, das «Kartell des Schweigens» bei Gesundheitsreformen nicht tragbar.

Die Interessenorganisationen hülfen sich gegenseitig, um kostendämpfende Reformen zu verhindern, sagt Berset. «Jeder verteidigt so sein Stück vom 45-Milliarden-Kuchen.» Bei den Prämienverbilligungen gebe es zudem zu grosse Unterschiede zwischen den Kantonen.

Der Bundesrat habe bei der Gesundheitsversorgung, die in der Hoheit der Kantone liege, nur einen eingeschränkten Spielraum, so Berset. Die Coronapandemie habe zu ausserordentlichen Kosten geführt, und die Verluste der Versicherer im Jahr 2022 hätten die Reserven geschmälert.

Berset spricht sich dezidiert gegen die Abschaffung der obligatorischen Krankenversicherung aus, wie sie Zürichs Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli jüngst zur Diskussion stellte. «Würden wir sie abschaffen, hätten wir eine Zweiklassenmedizin», so Berset.

