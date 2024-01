SRF Meteo hat die bisher kälteste Nacht in diesem Winter gemessen: In La Brévine NE fiel das Thermometer in der Nacht auf Samstag auf -25 Grad. (Symbolbild) Keystone

SRF Meteo hat die bisher kälteste Nacht in diesem Winter gemessen: In La Brévine NE fiel das Thermometer in der Nacht auf Samstag auf -25 Grad.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Samstag hat SRF Meteo die bisher kältesten Tempereturen in diesem Winter gemessen.

In La Brévine NE fiel das Thermometer auf -25 Grad.

Noch kälter wurde es allerdings an extremen Standorten – sogenannten Kaltluftseen. Mehr anzeigen

In Samedan GR wurden noch -22,8 Grad gemessen, wie SRF Meteo am Samstagmorgen auf X, vormals Twitter, mitteilte.

Noch kälter wurde es allerdings an extremen Standorten – sogenannten Kaltluftseen. An solchen Orten staut sich kalte Luft, weil sie aufgrund des Geländes nicht entweichen kann, wie die Website kaltluftseen.ch schreibt. So wurden laut der Website in den letzten 24 Stunden am Standort Sägistalsee BE ganze -34,6 Grad gemessen.

Es war die kälteste Nacht bisher in diesem #Winter. In La Brévine/NE wurden - 25 °C gemessen. In Samedan/GR gab es 22.8 °C. An den extremen Messstandorten vom Portal https://t.co/nNJD9bkyd7 war es nochmals deutlich kälter. Im Sägistal/BE wurden -34.6 °C erreicht. pic.twitter.com/LIpQGmcFZo — SRF Meteo (@srfmeteo) January 13, 2024

Es bleibt auch die nächsten Tag noch frisch. So erwartet uns am Samstag ein weiterer Eistag. Abgesehen von Hochnebelfeldern bis 900 Metern wird es sonnig, wie MeteoNews mitteilt.

SDA, dmu