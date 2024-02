Das Langstrassen-Fahrverbot wird noch immer häufig missachtet. KEYSTONE

Seit Januar wird an der Zürcher Langstrasse das Fahrverbot automatisch kontrolliert. Innert einem Monat wurden Bussen in der Höhe von 1,7 Mio. ausgestellt.

Ende September 2023 hat die Stadt Zürich das Projekt «Autoarme Langstrasse» umgesetzt. Seither darf der motorisierte Individualverkehr tagsüber auf einem Teilstück die Langstrasse in beide Richtungen nicht mehr befahren und wird umgeleitet

Konkret werden motorisierte Fahrzeuge zwischen 5.30 Uhr und 22 Uhr umgeleitet. Das soll den Stau an der Ausgehmeile reduzieren und mehr Platz für Fussgänger*innen und Busse schaffen sowie für Velofahrer*innen, die neu durchgehend und in beide Richtungen durch die Strasse fahren dürfen. In der Nacht können auch wieder Autos und Töffs durchfahren – in beide Richtungen.

Doch das Fahrverbot wurde häufig missachtet. Deshalb wurde am 8. Januar eine automatische Blitzeranlage installiert. «Seit Inbetriebnahme der Kamera hat die Stadtpolizei innert Monatsfrist 17'310 Bussen von je 100 Franken ausgestellt», schreibt die Stadt Zürich am Mittwoch. Das entspricht einer Bussen-Höhe von 1'731'000 Franken.