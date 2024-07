BMW kracht in zwei Autos – sechs Verletzte

Der BMW wurde völlig zerstört. Polizei Luzern

In Emmen LU krachte am Montagmorgen ein Auto in zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Sechs Personen wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Emmen LU krachte am Montagmorgen ein Auto in zwei entgegenkommende Fahrzeuge.

Sechs Personen wurden verletzt. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr ereignete sich in Emmen ein Verkehrsunfall. Sechs Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Luzern schreibt.

Der Unfall ereignete sich auf der Mooshüslistrasse. Ein Autofahrer geriet aus bisher unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei korrekt entgegenkommenden Autos. Sechs Personen wurden vom Rettungsdienst 144 mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40'000 Franken.

Die Mooshüslistrasse musste vorübergehend gesperrt werden.Beim verantwortlichen Unfallfahrer handelt es sich um einen 21-jährigen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blut- und Urinentnahme verfügt, um seine Fahrfähigkeit zu überprüfen. Ihm wurde der Führerausweis gesperrt. Bis zu einem Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.