Flug BA31 kehrte über Turkmenistan um. Screenshot Flightradar24

11 Stunden sitzen Passagiere von British Airways vor einigen Tagen im Flugzeug – und steigen am Ende am genau gleichen Ort wieder aus. Auch beim Ersatzflug läuft vieles schief.

zis Sven Ziegler

Auch beim Ersatzflug läuft vieles schief.

Flug BA31 von British Airways sollte ursprünglich am 29. Juni nach Hongkong fliegen, doch nach 11 Stunden in der Luft landete die Maschine wieder am Ausgangspunkt London Heathrow.

Die Boeing 777 hob um 20.55 Uhr in London ab, wie die britische Zeitung «The Independent» berichtete. Zunächst verlief der Flug reibungslos, doch über Turkmenistan änderten die Piloten die Route und kehrten nach London zurück.

«Der Flug kehrte aufgrund eines kleinen technischen Problems vorsorglich nach London Heathrow zurück», erklärte die Airline gegenüber «The Independent». Nach über 11 Stunden landete die Maschine wieder in London.

Auch beim nächsten Versuch Probleme

British Airways versicherte, dass die Maschine sicher in London landen konnte und alle Passagiere wohlauf seien. «Wir haben uns bei unseren Kundinnen und Kunden für die Unterbrechung ihrer Reise entschuldigt», fügte die Airline hinzu.

Beim nächsten Versuch, nach Hongkong zu fliegen, gab es erneut Probleme. Nach drei Stunden in der Luft musste der Flug wegen eines medizinischen Notfalls an Bord nach Budapest umgeleitet werden.

Einen Tag später wurden die Passagiere dann doch noch weitertransportiert. Sie erreichten Hongkong am Abend des 1. Juli – rund zwei Tage nach dem ursprünglichen Start.