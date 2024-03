Brand in Wohnhaus hinterlässt Bild der Zerstörung

Das Feuer hat im Zweifamilienhaus in Rheineck SG deutliche Spuren hinterlassen. Kantonspolizei St. Gallen

Am frühen Sonntagmorgen hat es in Rheineck SG in einem Zweifamilienhaus gebrannt. Alle Bewohner*innen blieben unverletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Rheineck SG hat es am Sonntag in einem Zweifamilienhaus gebrannt.

Alle Bewohner*innen blieben unverletzt.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Mehr anzeigen

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 4.15 Uhr, ist gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen die Meldung von einem Brand in einem Zweifamilienhaus an der Wiesenstrasse in Rheineck SG eingegangen. Die Rettungskräfte hätten beim Eintreffen starke Rauchentwicklung feststellen können.

Die Feuerwehr habe drei Personen mittels einer Leiter aus dem ersten Stock geholt. Die weiteren Bewohnenden hatten das Zweifamilienhaus selbstständig verlassen können. Alle Personen blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150'000 Franken. Die Brandursache ist unklar und wird derzeit noch ermittelt.