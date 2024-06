James-Bond-Feeling auf dem Bürgenstock +++ Die Schweiz ist bereit für die Mega-Konferenz

10.55 Uhr

Bundespräsidentin Viola Amherd sieht in der heute beginnenden Konferenz auf dem Bürgenstock NW ein «Engagement der internationalen Gemeinschaft» für einen Frieden in der Ukraine. Es braucht laut Aussenminister Ignazio Cassis aber «viele weitere» Schritte.

In einem gemeinsamen Social-Media-Video, das in der Nacht auf den heutigen Samstag verbreitet wurde, hielten die beiden Bundesräte fest, dass alles bereit sei, um am Samstagnachmittag die rund hundert internationalen Delegationen im Nidwaldner Luxusresort zu empfangen.

Das Treffen, an dem 57 Staats- und Regierungschefs aus dem Westen und aus Ländern des globalen Südens teilnehmen werden, solle «ein gemeinsames Verständnis für den Weg zum Frieden» schaffen, wiederholte Amherd.

Aussenminister Cassis formulierte das Ziel, «Vertrauen für einen ersten Schritt» zu schaffen. Es werde aber «viele weitere» brauchen. Zum Abschluss des zweitägigen hochrangigen Treffens am morgigen Sonntag soll eine Erklärung verabschiedet werden mit einem Fahrplan für die nächsten Schritte.