Gedenken an die Opfer der Anschlägen am 11. September 2001

In New York wurde am Mittwoch der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 gedacht. Bei einer Gedenkfeier im Beisein von US-Präsident Joe Biden und Vize Kamala Harris wurden traditionell die Namen der Opfer verlesen. Zur Zeit der damaligen Einschläge der Flugzeuge in die Türme wurde eine Glocke geläutet.

13.09.2024