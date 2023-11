Bund warnt vor starkem Schneefall in der Ostschweiz

Gut möglich, dass es in gewissen Regionen der Schweiz Schneeketten braucht, um vorwärts zu kommen. Am meisten Schnee erwartet das Glarner- und Sarganserland sowie das Ober-Toggenburg. KEYSTONE

Ab Freitagabend und am Samstag schneit es bis ins Flachland. Richtig viel Schnee gibt's im Glarner- und Sarganserland, Region Einsiedeln und bis ins Toggenburg. Oberhalb von 800 Metern sind bis 70 Zentimeter möglich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bund warnt vor erheblichem Schneefall im Kanton Glarus in der Region Sargans und im oberen Toggenburg.

Oberhalb von 800 Meter über Meer können in diesen Regionen bis zu 70 Zentimeter Neuschnee fallen.

Auch im übrigen Mittelland schneit es bis in die Niederungen. Die Schneedecke wird aber von kurzer Dauer sein. Mehr anzeigen

50 bis 70 Zentimeter Neuschnee – was für Freerider wie Weihanchten klingt, wird voraussichtlich auch gefährliche Situationen auf der Strasse, Verspätungen im öffentlichen Verkehr und andere Herausforderungen mit sich bringen.

Los geht's mit dem Schneefall in der ganzen Deutschschweiz zwischen Freitagabend und der Nacht auf Samstag. Am dicksten wird die Neuschneedecke im Glarner- und Sarganserland, in der Region Einsiedeln und bis ins Wägital sowie im oberen Toggenburg um Alt. St. Johann. Ab 400 Meter über Meer sind bis zu einem halben Meter möglich, ab 800 Meter noch 20 Zentimeter mehr. Der Wind, der gleichzeitig weht, lässt die Lawinengefahr ansteigen.

Der Bund gibt deshalb für diese Region eine Schneewarnung der Stufe 3 von 5 aus. Die Warnung gilt ab morgen Freitag 15 Uhr bis am Sonntag um 15 Uhr. Die Region vom Glarnerland bis in Toggenburg erwartet ein turbulentes Wochenende.

Nur wenig Schnee im Flachland

Mässige Schneegefahr und 10 bis 30 Zentimeter Schnee oberhalb von 600 Metern über Meer prognostiziert Meteoschweiz für den oberen Zürichsee, das Unter-Toggenburg, sowie den ganzen Alpenbogen von den Bündner bis zu den Walliser Alpen, das Tessin und die Bündner Südtäler. Die Warnung der Stufe 2 von 5 gilt ab Freitagnachmittag, in einzelnen Regionen erst ab Freitagabend. Winterreifen sind definitiv angezeigt, Schneeketten im Kofferraum sicher auch nicht verkehrt.

Am Samstag gibt es Schnee bis ins Flachland (Symbolbild), wenn auch nicht viel und nicht für lang. KEYSTONE

Im übrigen Mittelland wird es ebenfalls weiss, wenn auch nicht für lange. Der Boden ist noch warm und der Westwind verhindert, dass sich Kaltluftseen bilden, erklärt Meteorologe Jürg Zogg von SRF.

Für eine erste Schlittenfahrt oder etwas Schnee unter den Wanderschuhen brauchst du aber nicht weit zu fahren. Schon ab 700 Metern dürfte eine hübsche Schneedecke wenigstens über das Wochenende liegen bleiben.