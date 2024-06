Der Bus prallte in die Gartenmauer und musste abtransportiert werden. Kapo Solothurn

Ein Linienbus ist in Schönenwerd SO am Dienstagabend in eine Gartenmauer geprallt. Es entstand grosser Schaden.

Am Dienstagabend um 22:45 Uhr war ein Linienbus auf der Baumstrasse in Schönenwerd SO in Richtung Gösgerstrasse unterwegs. Auf der Fahrt prallte er aus noch zu klärenden Gründen rechts in die Gartenmauer, wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei niemand verletzt, weder der Chauffeur noch die Fahrgäste, welche sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Linienbus befanden.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Linienbus musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.