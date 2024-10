Cassis befördert Parteifreund in 270'000 Franken-Job

was unterscheidet uns noch von einer Bananenrepublik?? Und ein stolzes Gehalt für eine schleierhafte Stellenbeschreibung!

chevere Danke an die Redaktion.

Liebe Leute, jetzt hat doch der Herr BR Cassis mal was getan ... Sozusagen an seiner Daseinsberechtigung gearbeitet!!

Colorless-Ratificati

Unverholen offener Lobbyismus bis in höchste Kreise - immer mit Not- oder Dringlichkeitsrecht. So wird Glaubwürdigkeit durch Executive abgewirtschaftet.