Darum ist das Benzin in manchen Orten viel günstiger

Die unterschiedlichen Benzinpreise in der Schweiz sorgen für Verwirrung. Mit dieser Reportage klären wir dich auf, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und beantworten noch mehr Fragen rund um den Benzinpreis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einmal sind die Treibstoffpreise in der Schweiz höher, dann wieder niedriger, das sorgt für Verwirrung.

Manchmal sind die Tankstellen nur wenige Kilometer voneinander entfernt und der Preisunterschied kann gross sein.

Womit hängt das alles zusammen?

Auf dem Benzinpreis-Radar von TCS kannst du dich über die aktuellen Benzinpreise informieren.

In der Schweiz wechselt der Benzinpreis nicht täglich, sondern alle sieben bis zehn Tage, laut TCS-Mediensprecherin Vanessa Flack. Mehr anzeigen

Mit dem Auto auf Achse machen wir uns auf der Suche nach der günstigsten Tankstelle in der Stadt Zürich. Wir stellen fest, dass die Preise sehr unterschiedlich sind, auch wenn die Tankstellen nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind.

Ausserdem beobachten wir auch, dass grosse Unternehmen, von Kanton zu Kanton, auch Unterscheide beim Preis machen. Womit hängt das wohl zusammen?

Viele Fragen um den Benzinpreis

Und: Wieso unterscheiden sich die Benzinpreise so krass von Tankstelle zu Tankstelle? Wie oft am Tag wird der Benzinpreis eigentlich in der Schweiz gewechselt? Wie frei ist ein Tankstellen-Unternehmen überhaupt bei der Bestimmung des Benzinpreises?

Diese Fragen, und noch mehr, beantworten wir dir in dieser Videoreportage.