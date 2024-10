Auf zwei Räume aufgeteilt, können Besucher*innen die Geschichte des King of Pops bestaunen. zvg

In der Brasserie 98 in Steffisburg erwartet Besucher*innen nicht nur kulinarischer Genuss, sondern auch eines der einzigartigsten Michael-Jackson-Museum in Europa. Was einst als private Sammlung begann, ist heute ein kleiner Schatz der Popgeschichte.

Seit 40 Jahren führt die Familie Linder die Brasserie 98 in Steffisburg BE. Seit 15 Jahren gehört zum Restaurant aber auch ein Museum.

Stephan Francis Linder ist der Sohn von Wirt Franz Urs Linder und zuständig für das unterirdische Museum. Er erklärt: «Der Unternehmen Thomas Käppeli war ein Stammkunde in der Brasserie 98.» Er habe den King of Pop selber mehrmals getroffen und viele Unikate bei sich in einem Lokal in Thun ausgestellt. «Als die Stadt Thun sein Lokal abreissen wollte, um eine Überbauung zu planen, musste das Lokal schliessen», sagt Linder.

«Da mein Vater immer schon in der Brasserie die Popart-Kultur würdigte und immer Michael Jackson aus den Lautsprechern durch die Brasserie halte, lag es nahe, dass wir einen Teil der Sammlung übernehmen.»

Seltene Exponate in Steffisburg

Über die Zeit kamen immer mehr Sammelstücke dazu und ein Museum im Gewölbekeller unterhalb der Brasserie 98 ist entstanden. «Die Sammlung besteht grössten Teils aus Originalstücken.» Zum Beispiel liegt der Vertrag aus dem Jahr 1985 zum Welt-Hit «We Are the World», unterschrieben von Michael Jackson und Lionel Richie in der Vitrine.

Zudem hängen an den Wänden diverse Gold- und Platinplatten für Verkaufte Tonträger in Österreich und Deutschland.

Der Heilige Gral des Museums ist jedoch kein Stück Papier oder Kleidungsstück – sondern der 100 Millionen Award; eine Auszeichnung für 100 Millionen verkaufte Platten. «Diesen Award gibt es nur 4x auf der ganzen Welt. Inhaber dieses wertvollen Awards sind Georg Bush Senior, Familie Jackson, der AWARD-Hersteller selber und unsere Familie», sagt Linder stolz.

Obwohl das Museum keine Konkurrenz in Europa hat, möchte die Familie das Lokal klein und fein halten. «Immer wieder erhalten wir Anfragen von Sammlern, die uns etwas verkaufen möchten.» Meistens lehne er ab, denn: «Wir wollen klein bleiben, weil die Örtlichkeit gar nicht mehr Platz bietet.»

Platz bietet das Museum für etwa 20 Besucher*innen. Der Eintritt ist frei.