Bischof Markus Büchel: «Ich bin ertappt worden»

«Ich habe keine Anzeige eingereicht, obwohl ich es hätte tun sollen», so der St. Galler Bischof Markus Büchel in Bezug auf die sexuellen Missbräuche in der katholischen Kirche. Er sei gewiss ertappt worden, denke im Moment aber noch nicht daran, von seinem Amt zurückzutreten.

13.09.2023