Am 24. November entscheidet das Schweizer Stimmvolk über den Ausbau der Nationalstrassen. Am Dienstag lanciert das Ja-Komitee die Kampagne. Die Medienkonferenz ab 14 Uhr im Stream.

Bereits in zwei Monaten findet die nächste Volksabstimmung ab.

Die Allianz «Ja zur Sicherung der Nationalstrassen» lanciert am Dienstag ihre Kampagne.

Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung: Am 24. November entscheidet die Schweiz an der Urne über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen. Die Abstimmungsvorlage umfasst mehrere Teilprojekte in den verschiedenen Landesregionen.

Konkret geht es um ein Programm zum Ausbau von fünf Autobahnteilstücken im Umfang von 5,3 Milliarden Franken. Dazu zählen drei Tunnelprojekte in Basel, Schaffhausen und St.Gallen sowie zwei Erweiterungen der A1 im Grossraum Bern und am Genfersee. Dagegen ergriffen Umweltverbände unter Führung des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) das Referendum.

Die A1 im Grossraum Bern wäre vom Ausbau betroffen. Symbolbild: Keystone

